Tortona: coppia di ladri d'auto arrestata

TORTONA - Nel pomeriggio di mercoledì 20 luglio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia e della Stazione di Tortona hanno tratto in arresto una coppia, un 29enne romeno con pregiudizi di polizia e una 22enne, che, usciti dalla caserma dopo una notifica, sono stati bloccati mentre tentavano di avviare un’autovettura, parcheggiata in piazzale Porta Ticinese, provento di un furto commesso il giorno precedente a Serravalle Scrivia, in danno di un pensionato che l’aveva lasciata momentaneamente incustodita, con le chiavi inserite.

Trascorsa la notte in camera di sicurezza, i due sono stati tradotti in tribunale, dove l’Autorità Giudiziaria, convalidato l’arresto, ha disposto la custodia cautelare in carcere per l’uomo e il divieto di dimora nella provincia di Alessandria per la donna.

Il 29enne, il 14 luglio, era stato già arrestato dagli stessi Carabinieri per analogo reato, quando, nel parcheggio delle piscine Dellepiane, si apprestava a vendere un’autovettura rubata il giorno precedente ad Arquata Scrivia. Nella circostanza, a seguito della convalida dell’arresto, l’uomo era stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.