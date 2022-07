Weekend con la comicità dei "Pirati dei caruggi” e il Timorasso

ROCCHETTA LIGURE — Appuntamento da non perdere domenica 24 luglio a Rocchetta Ligure: alle 21.00 al campo sportivo arriveranno "I pirati dei Caruggi", ovvero Alessandro Bianchi, Fabrizio Casalino, Andrea Ceccon ed Enrique Balbontin. Il simpatico quartetto genovese proporrà lo spettacolo “Ancora che te ne viene”. Il titolo della show è un popolare modo di dire genovese che "I Pirati" hanno adottato e aiuta fin da subito a entrare nello spirito dello spettacolo, ironico, comico e divertente come sono sempre i loro sketch.

Sempre a Rocchetta, questa sera è in programma “La notte del Timorasso”. Le cantine storiche del paese apriranno le porte ai visitatori per far conoscere il vino della val Borbera. Lungo via Umberto I saranno allestiti gli stand dei produttori e quelli enogastronomici, in piazza Regina Margherita invece ci sarà la raviolata (prenotazione consigliata al 333 3072319). Sarà una serata davvero speciale che permetterà a tutti di assaporare il Timorasso dei Colli Tortonesi e delle Terre di Libarna, che negli ultimi anni grazie al grande lavoro di Walter Massa ha conquistato i palati e i mercati italiani e non solo.