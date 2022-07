Gavazzana: incontro con Odifreddi e Farinetti, poi c'è Pennacchi

GAVAZZANA (CASSANO SPINOLA) — Martedì 26 e mercoledì 27 luglio Attraverso Festival farà tappa a Gavazzana per due serate speciali. Nella splendida cornice del belvedere San Martino avranno luogo rispettivamente l’incontro “Dialogo tra un cinico e un sognatore”, con Piergiorgio Odifreddi e Oscar Farinetti, e il monologo “Mio padre – Appunti sulla guerra civile” di Andrea Pennacchi.

Dialogo tra un cinico e un sognatore

Si comincia martedì alle 21.00, con il faccia a faccia tra Piergiorgio Odifreddi, matematico di fama mondiale, e Oscar Farinetti, imprenditore, scrittore, nonché fondatore di Eataly. Due personalità provenienti da mondi apparentemente diversi, che si confronteranno sui temi più urgenti dell’attualità, dai cambiamenti climatici alla politica dei sovranisti, passando per la decrescita e i problemi dell’Italia. La “strana coppia” affronterà le diverse concezioni attribuite al sogno e al cinismo nel presente e nel passato, in un dialogo filosofico ricco di citazioni, curiosità e aneddoti personali, ma non privo di una certa ironia.

Oscar Farinetti

Mio padre – Appunti sulla guerra civile

Mercoledì 27 luglio, sempre alle 21.00, il Belvedere farà da sfondo invece al monologo “Mio padre – Appunti sulla guerra civile” di Andrea Pennacchi. Accompagnato dai musicisti Giorgio Gobbo e Gianluca Segato, l’attore padovano racconterà, tra nostalgia e ironia, il suo tentativo di ricostruire l’esperienza vissuta durante la Seconda guerra mondiale dal padre Valerio, partigiano imprigionato e sopravvissuto al campo di concentramento di Ebensee, in Austria. L’appuntamento si inserisce perfettamente nel programma di quest’anno di Attraverso Festival. L’attuale edizione cade infatti in concomitanza con il centenario della nascita di Beppe Fenoglio, ragion per cui molti eventi saranno dedicati al ricordo della Resistenza, che proprio nei nostri territori ebbe un ruolo fondamentale nella lotta al nazi-fascismo.

Piergiorgio Odifreddi