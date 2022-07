Proloco, il ricavato degli spettacoli alla Croce Rossa novese

NOVI LIGURE — È stato devoluto alla Croce Rossa di Novi Ligure l’incasso dello spettacolo che i Matt’Attori e la Corale Novese hanno tenuto lo scorso 7 luglio alla Corte Solferino. Questa mattina il vicepresidente della Proloco del parco del Castello Carlo Morgon, insieme a Pietro Matteo Gallo, ha consegnato l’importo al presidente della Cri Davide Saccone.

Intanto gli appuntamenti proseguono: giovedì 28 luglio, sempre in Corte Solferino, ci sarà il secondo appuntamento della rassegna teatrale dedicata al territorio e ai personaggi della zona che hanno fatto successo nel mondo della recitazione. Questo è il caso del protagonista dello spettacolo “Interno voci” del 28 luglio, Andrea Vasone, gettonato interprete di molte pubblicità nazionali e inserito spesso nelle fiction televisive, che per la prima volta torna a recitare a Novi da quando giovanissimo partecipava ai musical della compagnia teatrale La Bisarca. Anche in questo caso il fine è sociale: il ricavato della serata andrà infatti all’Aido.



Andrea Vasone

Domenica 31 luglio invece la fervida fantasia dei ragazzi della Proloco capitanati da Lorenzo Fossati e Andrea Torrielli, porta la “Silent Disco” a Novi. Una forma di discoteca che non disturba perché chi balla è munito di cuffia e può decidere cosa ascoltare. Sempre in Corte Solferino, sarà una serata di divertimento sano, senza super alcolici, senza eccessivo rumore e con lo scopo di riattivare l’aggregazione tra giovani, anche se è molto gettonata anche tra gli adulti.

La Proloco non si dimentica del parco Castello: le serate di Silent Disco serviranno a raccogliere i fondi per attrezzature da sistemare nell’area verde. Inoltre venerdì 29 sarà possibile cenare nel parco con un tris di ravioli accompagnati dalla musica di Claudio Mastromarino.