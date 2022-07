Da Genova a Bahia, un viaggio nella musica di Fabrizio De André

POZZOLO FORMIGARO — Un appuntamento dedicato alla poesia dei testi e alle musiche di Fabrizio De André verrà proposto, a cura dell’associazione “La Frascheta”, sabato 30 luglio alle 21.00 nella corte del castello di Pozzolo Formigaro. Titolo dell’evento è “Dalle strade di Genova a Bahia” e sarà messo in scena da “Geremia e gli amici”, un gruppo musicale formato da 7 elementi.

Il viaggio tra le atmosfere della musica di Faber nasce nel 2001, dall’idea di Roberto Paravagna, giornalista e conduttore televisivo, e di Ettore Vigo musicista, arrangiatore, fondatore e appartenente al gruppo dei Delirium (che lanciò Ivano Fossati). L’incontro tra i due ha portato all’elaborazione di questo progetto che ricorda da vicino una sorta di recital in cui, accanto alla musica, si sviluppa un discorso descrittivo di ogni situazione, di ogni trama che accompagna le canzoni.

Il viaggio vuole anche essere questo: l’idea, cioè, di “prendere per mano” la platea, accompagnandola nei luoghi delle storie descritte. È così che vengono fuori le strade strette e maleodoranti del porto, come le atmosfere di corti celtiche o scozzesi, le immagini di spiagge di pescatori o le storie degli amori impossibili, come quello di Princesa per le strade di Bahia. Sul palco sette musicisti: tastiere, chitarra, basso, violino, batteria, voci di donne e di uomini, perché le canzoni di De André richiedono una sonorità fortemente acustica e viva. I musicisti di Geremia vengono da Genova e provincia e dall’alessandrino, con esperienze variegate che oscillano dal classico al jazz. I diversi concerti che hanno tenuto in questi 15 anni hanno testimoniato un’attenzione sempre maggiore della gente nei confronti della musica e della poesia di Faber.

I componenti sono: Sandro Vignolo (batteria), Maurizio Focante (basso), Giusi Gagliostro (voce), Alice Vigo (voce), Enrico Viotti (violino), Ettore Vigo (tastiere) e Roberto Paravagna (chitarre e voce). L’evento musicale a ingresso gratuito fa parte del cartellone degli appuntamenti di “Vivi Pozzolo d’Estate”, patrocinato dall’amministrazione comunale e si svolgerà nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.