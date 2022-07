Cena in stile "Nome della rosa" con Emiliano Poddi e chef Mendo

SAN CRISTOFORO — Sabato 30 luglio il parco del castello di San Cristoforo farà da sfondo a “La cena del Nome della Rosa, a tavola con Umberto Eco”. Una serata gastronomica inserita nel programma di Attraverso Festival, rassegna culturale che da luglio a settembre coinvolgerà 22 comuni del territorio piemontese. L’evento, che avrà inizio alle ore 19.30, vedrà come protagonisti Fabio Mendolicchio, in arte Chef Mendo, ed Emiliano Poddi.

Chef ed editore, fondatore di Miraggi Edizioni e curatore dell’oroscopo culinario StarsAndFood.it, Fabio Mendolicchio preparerà dal vivo un menù originale ispirato al celeberrimo romanzo di Umberto Eco “Il nome della rosa”. La cena sarà accompagnata dai racconti di Emiliano Poddi, autore teatrale e radiofonico, nonché insegnate presso la Scuola Holden. Questi proporrà curiosità e aneddoti riguardanti Eco e la sua opera, illustrando tra le altre cose da dove viene il romanzo, qual è il significato dell’esametro che chiude il libro e come ha fatto lo scrittore a non perdersi in quel labirinto narrativo, quando lui stesso aveva un pessimo senso dell’orientamento nella vita reale.

Del grande intellettuale italiano, Poddi racconta: “L’ho incontrato una sola volta – una quindicina di anni fa, all’aeroporto di Torino. Si aggirava con aria smarrita in cerca del suo gate, prendeva una direzione, poi tornava indietro. Portava a tracolla una borsa di tela nera con una scritta bianca. E così, l’unica volta che l’ho visto dal vivo, Umberto Eco si era chiaramente perso e aveva con sé una borsa con su scritto: “Umberto Eco”.