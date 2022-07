Corte Solferino, di scena Andrea Vasone in "Interno voci"

NOVI LIGURE — Questa sera, giovedì 28 luglio, alle 21, in Corte Solferino per la rassegna “Teatro km zero” a cura della proloco del parco Castello ci sarà Andrea Vasone con Nora Godano in “Interno voci”.

“Interno voci” è uno spettacolo teatrale ambientato in un palazzo di Roma. Una donna guarda il mondo dalla sua finestra, una sorta di James Stuart dei giorni nostri, anche se non ha nessuna gamba rotta. È la curiosità che la spinge a interessarsi delle vite degli altri, storie e voci di altre due donne che si mescolano alla sua routine quotidiana. Due i personaggi principali osservati dalla casalinga curiosa: “La Presidentessa” e la “Mocciosa”. L’autore, Stefano Benni, con sarcasmo e ironia mira, attraverso le azioni dei suoi personaggi, ad un’aspra critica della società. La Presidentessa è una manager cinica e arrogante, con molte conoscenze influenti sia nel campo economico che in quello dello spettacolo.

Non sempre ha scelto la strada dell’onestà per raggiungere i suoi obiettivi, al contrario, si capisce benissimo come spesso abbia invece optato per la corruzione e il ricatto. Una persona idolatrata da tutti quelli che vogliono far carriera, tutti vorrebbero essere al suo posto La Mocciosa, come ci suggerisce il nome, è una ragazzina frivola, priva di sentimenti, la quale racconta al telefono ad un’amica una storia sentimentale, di due amici in comune, finita male. La mocciosa è un personaggio che rispecchia, seppur portato al limite da Benni, la società in cui viviamo dove i valori sono il consumismo e l’apparire.

«ll nostro "Teatro km zero" attende con trepidazione il ritorno a Novi di Andrea Vasone, l'attore novese gettonatissimo negli spot pubblicitari nazionali di grandi aziende e in alcune fiction di grido, che interpreterà insieme all'attrice e regista Nora Godano alcuni monologhi di Stefano Benni», dice Marco Barbagelata, presidente della proloco. Il costo del biglietto per assistere allo spettacolo è di 10 euro (posto unico). Il ricavato andrà in beneficenza a favore dell’Aido.