Novi, sospesi i fuochi d'artificio in programma il 5 agosto

NOVI LIGURE — Il commissario prefettizio Paolo Ponta ha disposto la sospensione dello spettacolo pirotecnico in programma venerdì 5 agosto a Novi Ligure. Il provvedimento è conseguente alla particolare condizione climatica di questo periodo.

Dal 21 luglio scorso, infatti, in Piemonte è in vigore lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi, dichiarato dalla Regione in quanto la situazione meteorologica evidenziata dal Centro funzionale di Arpa presenta condizioni di alto rischio a causa del caldo torrido e della mancanza di precipitazioni.

Dal punto di vista tecnico, inoltre, per lo svolgimento di uno spettacolo pirotecnico è necessario l’utilizzo di migliaia di litri d’acqua. Si tratta di un fattore di sicurezza imprescindibile che però si pone in contrasto all’ordinanza commissariale, emanata il 25 luglio scorso, relativa alle limitazioni dell’uso dell’acqua potabile sul territorio comunale.

«La decisione, seppur necessaria, è stata presa con grande dispiacere considerato l’attaccamento dei cittadini novesi al tradizionale appuntamento legato alla festa patronale della Madonna della Neve», fanno sapere dal municipio.