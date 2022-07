Il commissario Ponta dà il via libera al bilancio di previsione

NOVI LIGURE — Approvato dal commissario prefettizio di Novi Ligure il bilancio di previsione per il 2022. Paolo Ponta ha dato il via libera al provvedimento e ha anche aggiornato il Dup, il Documento unico di programmazione.

«Eliminate alcune fragilità preesistenti negli equilibri di bilancio, che non impediranno di certo agli uffici comunali di assicurare maggiore efficienza all’attività di contrasto all’evasione tributaria (in coerenza coi principi della capacità contributiva e dell’imparzialità dell’azione amministrativa), il nuovo documento di programmazione pone le basi per politiche particolarmente attente al diritto allo studio e alla crescita culturale, fisica e sportiva dei cittadini, nonché, attraverso la manutenzione del patrimonio comunale e l’azione di controllo della polizia locale, al miglioramento del decoro e della sicurezza civiche», spiegano dal municipio.

Sul versante degli investimenti, invece, si cercherà di intercettare ogni risorsa finanziaria, utile alla città, messa a disposizione del Pnrr e più in generale dai fondi europei e nazionali, e sarà data attuazione alle opere pubbliche già programmate, a partire dalla riqualificazione del Parco del Castello per arrivare a quelle collegate al Terzo Valico.

Paolo Ponta commissario prefettizio della città di Novi Rimarrà in carica fino alla nomina del commissario straordinario da parte del ministero

Commentano ancora dal Comune: «L’azione amministrativa del commissario, pur basata sulla consapevolezza che la sua gestione sarà breve (com’è giusto che sia) e svincolata da un precedente programma elettorale, non si limiterà all’adozione degli atti obbligatori, ma deriverà anche dalla prosecuzione delle attività avviate dalla precedente amministrazione e delle eventuali scelte discrezionali che dovessero risultare utili agli interessi della città di Novi Ligure».

Il commissario, infine, ringrazia i sub commissari, il segretario generale e tutti i dirigenti e i dipendenti del Comune per l’intensità e la serietà con cui hanno svolto il loro lavoro in queste prime settimane di mandato.