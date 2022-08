Arsenico e vecchi merletti, in scena a Voltaggio e Pratolungo

VOLTAGGIO — Stasera alle 21.00 presso l'area sagre di Voltaggio, con ingresso ad offerta, andrà in scena il nuovo spettacolo della Compagnia del Bollito: "Arsenico e vecchi merletti". Quest’anno i Bolliti hanno deciso di misurarsi con un classico, un classico difficile, ma forse proprio per questo più appassionante. Abbandonata la commedia classica, la Compagnia ha voluto rivolgersi a questo noir grottesco che tanto successo ha avuto al cinema e a teatro.

Molti ricorderanno il film di Frank Capra con Cary Grant, la versione sotto forma di sceneggiato con Nando Gazzolo, Lina Volonghi ed Elsa Merlini del 1969 e l’ancora più famosa versione del 1983 con la partecipazione di Ave Ninchi. Molte compagnie teatrali si sono misurate, negli anni, con questo testo di Joseph Kesserlring del 1939, sempre attualissimo per l’ironia che lo contraddistingue. Naturalmente quella che viene presentatasi è una versione in salsa bollita, frutto di un adattamento non privo di qualche sorpresa.

Partecipano alla rappresentazione: Laura Bagnasco, Gianni Bisio, Michele Bisio, Giuseppe Canepa, Ivelise Carta, Olga Corsini, Rosella Debernardi, Carla Fossati, Lucrezia Palladino, Anna Rossi, Bruno Rossi. L’adattamento e la regia sono di Maria Angela Damilano, le scenografie di Bruno Rossi, trucco e parrucco di Cristina Anfosso.

Lo spettacolo verrà replicato domenica 7 agosto alle 21.00 a Pratolungo di Gavi, per la chiusura della festa patronale dedicata alla Madonna della Neve.