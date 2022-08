Cabella, mercatini e non solo: la Corale dà spettacolo

CABELLA LIGURE — Inizio d'agosto ricco di eventi a Cabella Ligure. Oggi alle 18.00, presso i giardini pubblici di piazza Vittoria, si terrà la presentazione del volume “Migrazioni, la chance della diversità” da parte dei curatori Bruno Barba (antropologo dell’Università di Genova) e Mariano Santaniello (presidente Isral). Interlocutrice d’eccezione Alessandra Ballerini, conosciuta al grande pubblico come l’avvocato della famiglia Regeni, che da anni si batte per ottenere verità e giustizia sull’omicidio di Giulio.

Domenica 7 invece si svolgerà il mercatino dell’antiquariato, artigianato e hobbistica. A partire dalle 8 le bancarelle saranno pronte ad accogliere i visitatori nello spazio ombreggiato dei giardini pubblici con oggetti, mobili e tessuti dei tempi passati ma anche con un vasto assortimento di prodotti enogastronomici di produzione artigianale e locale. Il mercatino rimarrà fino a sera e i visitatori nel pomeriggio potranno assistere alla presentazione dei libri dello scrittore Gianni Caccia che si terrà alle 17.30 nel salone di piazza Vittoria.

E per chi vorrà trattenersi a Cabella godendo della frescura serale è in programma ancora un evento nella splendida cornice di Piazzetta Repetti. Alle 21 la Corale dell’Alta Val Borbera diretta da Luigina Palla si esibirà in un concerto dal titolo evocativo “Volta la carta”. Parafrasando il celebre brano di Fabrizio De André, il tema dello spettacolo sarà messo in scena da quattro personaggi raffigurati nelle carte da girare: la donna, l’amore, la guerra e il gioco.