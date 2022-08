Sem Cup, dodici premi a Serravalle

SERRAVALLE - Più forti anche del caldo torrido. Perché la passione, e il piacere di giocare in compagnia, come è nello spirito della Sem Cup, conta più di tutto.

Così in 68 si sono iscritti all'ottava tappa, al Serravalle Golf Club, cena e premiazione a 'Il Poggio' di Rovereto di Gavi, ospiti di Francesca Poggio. Miglior lordo per Adriano Ceva e Giovanni Cosso, con 19. Il netto vincente è di Stefano Repetto e Alberto Macagno, con 30, che distanziano le altre coppie impegnate nella louisiana. Piazza d'onore per Andrea Fossati e Gianmaria Pozzoli (27), poi Angela Volpe e Rita Carrossino (27), Ivan Famanni e Totuccio Di Giuseppe (26) e Giancarlo Ponta ed Emilio Carbone (26).

Prima formazione lady Alessandra Colombo e Alma Sambartolomeo (25), miglior duo misto Andrea Baghino e Rosalba Marenco (25).

Nearest to the pin per Francesco Vullo e Monica Bricola, longest drive per Marzio Vinciguerra e Antonella Gazzaniga.

Ora tre settimane di pausa nel calendario, che ripartirà il 25 agosto, ancora a Serravalle, con la terzultima prova, la prima del rush verso la finale a Villa Carolina.