Fresonara, Paolo Bonfanti e Nicola Bruno in concerto

FRESONARA — Mercoledì 10 agosto notte di San Lorenzo in musica a Fresonara. L’associazione Acse, in collaborazione con il Comune, presenta “Psychedelic Blues”, con Paolo Bonfanti e Nicola Bruno in concerto a partire dalle 21.30 in piazza Don Orione (ingresso 10 euro). Alle 20.30 apertura con Antonino Salamone – in arte “RednakS” – che presenterà il suo nuovo disco. Info e prenotazioni 328 6378988.