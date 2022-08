AGGIORNAMENTO ORE 12.15 - La Protezione civile informa che la Sp 185 nel Comune di Predosa, all'altezza della zona industriale, è stata riaperta alla normale circolazione.

AGGIORNAMENTO ORE 11.10 - Al momento, lungo il torrente Orba, sono presenti circa 2mila persone, ma non sono segnalati ulteriori arrivi.

La situazione è monitorata da Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza.

ORE 9.55 - Rave party in corso in zona Grava: a comunicarlo è il Comune di Predosa, che specifica che la Sp 185 è bloccata dalla Grafoplast alla rotonda del cimitero a causa di auto e persone che stanno cercando di arrivare in loco. "Si consiglia vivamente di non recarsi in zona: prestare attenzione anche sulle vie di accesso e in paese".