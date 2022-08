Piero Angela e quell'intervista a Fausto Coppi

CASTELLANIA COPPI - Due Campionissimi nello stesso scatto, che oggi ha un valore ancora più speciale

C'è Fausto Coppi, con la maglia iridata, dopo il traguardo. E c'è un giovane cronista, con il microfono in mano, che si avvicina per l'intervista: è Piero Angela, a soli 25 anni, nel 1953, al Motovelodromo di Torino, agli inizi di una straordinaria carriera, per 70 anni in Rai, nel servizio pubblico.

L'immagine (dagli archivi di Casa Coppi) racconta la curiosità e la bellezza che il giornalista, scrittore e divulgatore scientifico, scomparso il 13 agosto, ha sempre cercato e spiegato. Quella bellezza, del gesto sportivo e della vicenda umana, di cui Coppi è stato interprete unico.