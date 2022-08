India, il console italiano incontrerà Federico Negro il 30 agosto

Martedì 30 agosto il console italiano in India incontrerà in carcere il pozzolese Federico Negro, assistito dall'avvocato Claudio Falleti, arrestato dalla Polizia dello Stato dell'Uttar Pradesh per aver attraversato un ponte che collega il Nepal all'India lo scorso 15 luglio.

Sarà l'occasione per raccogliere la testimonianza del giovane in lingua italiana e per determinare chiaramente la sua posizione. L'accusa che gli viene contestata - ovvero l'ingresso e permanenza illegale sul territorio indiano - prevede il carcere dai 2 agli 8 anni.

Federico è partito due anni e mezzo fa per un viaggio che lo ha portato prima in Cina (durante la pandemia) e poi in Nepal. Ora stava tornando in Italia: la famiglia, insieme al legale, sta seguendo quotidianamente il caso in collaborazione con la Farnesina.