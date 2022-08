Addio a Pasquale Cinefra, lo storico partigiano Ivan

Addio a Pasquale Cinefra, classe 1926, nome di battaglia Ivan, vicecomandante delle Sap di Ovada poi partigiano di montagna, testimone dell'eccidio della Benedicta.

"Per anni presidente dell'Anpi provinciale - ricorda Daniele Borioli - finché ne ha avuto le forze, la sua presenza assidua nel dialogo con le nuove generazioni e in ogni occasione in cui i valori della Resistenza erano chiamati a confrontarsi e rinnovarsi nel presente, è stata costante prova concreta di quanto la scelta partigiana sia ancora oggi il pilastro su cui si regge la nostra convivenza democratica. Ho conosciuto Pasquale nei primi anni di collaborazione con l'Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea di Alessandria: il costante e vivace confronto tra lui, diventato nel dopoguerra rappresentante sindacale Cisl alla Morteo di Pozzolo, e figure di primo piano dell'antifascismo comunista e socialista come Carlo Gilardenghi, William Valsesia, Giorgio Canestri, Enzio Gemma e Pierino Guerci ha formato molti di noi, allora giovani militanti e studiosi, a comprendere quale ricco impasto di percorsi umani, prima ancora che politici, fosse stata la lotta per la liberazione e la rinascita democratica dell'Italia".

"A 'Ivan', partigiano sempre, dedico le ultime parole che Salvatore Quasimodo ha scritto per i martiri della Banda Lenti: 'Gli eroi sono diventati uomini: fortuna per la civiltà. Di questi uomini non resti mai povera l'Italia'. Ciao Pasquale, riposa in pace".

"Ci lascia un giovanissimo partigiano - è invece il pensiero di Federico Fornaro, capogruppo alla Camera di Leu-Articolo 1 - e un uomo che dedicato l’intera esistenza a promuovere i valori della libertà e della giustizia sociale che furono alla base del suo impegno antifascista. E’ stata esemplare la sua trasmissione dell’esperienza resistenziale, in particolare verso le nuove generazioni e del ricordo dei suoi compagni di lotta. Ci mancherai Pasquale, che la terra ti sia lieve".