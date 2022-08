Due serate di scacchi sotto le stelle nel centro di Novi

NOVI LIGURE — Due giorni dedicati agli scacchi a Novi Ligure. Venerdì 26 agosto si gioca la seconda edizione della “Simultanea di scacchi” in via Girardengo mentre il giorno dopo, sabato 27 agosto, sarà la volta della prima edizione del torneo “Della torre di Novi”, in piazza Dellepiane.

In entrambi i casi la partenza è alle 21.00. Iscrizione gratuita entro il 24 agosto (mail dlfnoviscacchi@gmail.com). Eventuali giocatori non preiscritti potranno giocare (salvo l’esaurimento dei posti disponibili) presentandosi entro le 20.45. Ma cos’è una simultanea? È un incontro di scacchi in cui un giocatore esperto gioca contemporaneamente più partite contro più avversari ciascuno dei quali dispone di una propria scacchiera.

E durante la due giorni ci sarà anche spazio per i più piccoli, che potranno giocare con gli scacchi giganti posizionati in piazza Carenzi. Presenti in piazza Carenzi anche i volontari dell'associazione novese OltreGioco, che proporrà diversi giochi da tavolo a tema.