Il Derthona vince il 'Torneo del Centenario'

NOVI LIGURE - Una serata di calcio vero, quello che a Novi serviva per rilanciare le proprie ambizioni di ritorno nei campionati che contano, con tre squadre che hanno onorato al meglio l'appuntamento: Derthona, Novese e Pro Villafranca, in rigoroso ordine di classifica anche se come ha sottolineato il presidente Frattoni "Qui non ci sono graduatorie ma solo la voglia di passare una serata di calcio fra amici", si sono date battaglia sul campo del 'Girardengo' con la ormai tradizionale formula dei tre incontri da 45' per ricordare la storica vittoria del campionato di serie A 1921-22 dei biancocelesti.

Biancocelesti di misura

Il triangolare si apre con Pro Villafranca - neopromossa in Eccellenza - e Novese: i biancoazzurri mostrano qualche incertezza dovuta al ritardo di preparazione rispetto agli avversari che hanno due settimane di allenamenti in più nelle gambe, ma la difesa con Canegallo attento e il duo Pintabona - Rossi (in attesa del recupero di Camussi) regge e sulle fasce un insolito Paini in veste di terzino e Ravera sono incontenibili. Bene anche gli altri due under in campo: Corsaletti sulla mediana non concede molto agli avversari e segue le indicazioni di Vinces, Frattoni nell'insolita veste di regista avanzato si fa valere con il fisico. Il tridente offensivo Oberti - Merlano - Ivaldi deve ancora trovare i giusti spazi - e ieri con un Idahosa in stato di grazia era davvero difficile sfondare per vie centrali - ma proprio da una mischia dopo un calcio d'angolo al 44' arriva la rete dell'esterno ex Acqui che decide il match.

Leoni travolgenti

Nei due incontri successivi i ragazzi di Fossati vanno valere la categoria superiore e dominano 2-0 entrambe le sfide: contro la Pro Villafranca servono un paio di uscite tempestive di Edo per evitare il peggio, anche se in una di queste il portiere si scontra con Matera dando via libera a centrocampo a un giocatore astigiano fermato da un recupero provvidenziale di Saccà, poi si scatena Gomez che prima colpisce di testa un cross da calcio d'angolo sbloccando il risultato, poi raddoppia appoggiando in porta da pochi passi un assist al bacio proprio di Saccà. Derthona-Novese è così il match che decide il triangolare ma in campo la differenza fra il secondo team allestito dai tortonesi con in campo Todisco, Zucchini, Romairone e Coccolo fra gli altri è troppo più forte fisicamente e tecnicamente dei giovani di mister Greco. Ai biancocelesti va il merito di avere mantenuto il punteggio sullo 0-0 fino alla mezz'ora, poi ancora da piazzato ci pensa Todisco a portare in vantaggio i suoi mentre Romairone timbra l'ennesimo cartellino proprio allo scadere.