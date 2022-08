Quando Gorbaciov venne a Santa Croce

ALESSANDRIA - E' morto Mikhail Gorbaciov, già presidente dell’Unione sovietica. Aveva 91 anni. Passa alla storia per essere stato l'ultimo segretario generale del Partito comunista sovietico e protagonista di eventi (a lui si deve la perestroika) che portarono alla dissoluzione dell'Urss, all'unificazione delle due Germanie e alla fine della Guerra fredda. Nel 1990 fu insignito del Nobel per la Pace.

Gorbaciov venne in provincia di Alessandria, in due occasioni, nel complesso monumentale di Santa Croce a Bosco Marengo (dove una sala è dedicata a lui). Nel 2002 partecipò al “Forum internazionale per l’interdipendenza” e si recò anche a Novi Ligure e a Cantalupo Ligure per rendere omaggio al partigiano russo Fiodor Poletaev, caduto in Val Borbera durante la guerra di liberazione.

Così l'Ansa

Nel 2008, Gorbaciov fu protagonista, sempre a Santa Croce, del World Political Forum, istituzione da lui stesso fondata.