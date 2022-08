Premio Capriata, Donati il miglior contrabbasso

TASSAROLO — Sarà assegnato a Riccardo Donati, primo contrabbasso dell’Orchestra del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, il premio internazionale “Carlo Capriata”, un prestigioso riconoscimento giunto alla 19esima edizione. A organizzare l’iniziativa, anche in ricordo di Giuseppe Bruno, è l’Orchestra Classica di Alessandria, in collaborazione con il Comune di Tassarolo, e con la direzione artistica di Giovanni Chiaramonte.

Il premio Capriata ha sempre visto sempre esibirsi i migliori contrabbassisti a livello internazionale. L’appuntamento di quest’anno è alla chiesa di San Nicolao a Tassarolo, sabato 3 settembre alle 21.00.

Riccardo Donati all’età di 14 anni ha iniziato lo studio del contrabbasso presso il conservatorio “Cherubini” di Firenze, dove si è diplomato con il massimo dei voti e la lode. Successivamente si diploma in pianoforte e vince diversi premi prestigiosi. Dal 1995 è primo contrabbasso dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino; collabora inoltre su invito del maestro Zubin Mehta con la Israel Philharmonic Orchestra. Dal 2005 è il contrabbassista del celebre quartetto “Klezmerata Fiorentina”.

Durante la serata, gli archi dell’Orchestra Classica di Alessandria diretti da Andrea Oddone, eseguiranno, tra gli altri, il Concerto in Mi maggiore per contrabbasso e orchestra di K. Von Dittersdorf.

Dall’anno 2018 è inoltre stato introdotto il “Premio Capriata giovani”: quest’anno, in occasione della sesta edizione, è stata selezionata, dopo un’audizione effettuata tra studenti di contrabbasso dei conservatori piemontesi e lombardi, Miriam Barbierato, studentessa classe 1999 del conservatorio “Verdi” di Milano che eseguirà, per l’occasione, l’Elegia di Bottesini per contrabbasso e archi. Il Rotary Club Gavi-Libarna, insieme al Rotaract, offriranno a Miriam Barbierato anche la borsa di studio “Premio Giovane talento”. L’ingresso è a offerta libera, a favore del Rotary Club Gavi Libarna per un progetto di solidarietà sul territorio.