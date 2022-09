Gavazzana, miscela esplosiva: Little Til e Beppe Semeraro

GAVAZZANA — Little Til, al secolo Attilio Malambri, giovanissimo pianista virtuoso, incontra l’esperienza dell’armonicista Beppe Semeraro. Succede stasera, dalle ore 21.30, a Gavazzana, in piazzetta degli Scacchi grazie al Gavazzana Blues. In caso di maltempo, il concerto si terrà nella sede dell’associazione musicale.

Beppe Semeraro alias Harmonica Slim è attivo dal 1979. Nel circuito del Blues, si distingue per aver collaborato, in Italia, con i migliori nomi del finger pickin', pur avendo praticato a lungo il Blues elettrico. Migliaia i concerti in più di quarant'anni, diversi i Festival anche Oltralpe: Jazz Ascona, Rapperswil Blues and Jazz, Jazz& Blues Rallye in Liechtenstein.

Attilio Malambri, in arte Little Til, è un giovanissimo e spumeggiante pianista cantante di soli 20 anni il cui curriculum va determinandosi velocemente con robuste collaborazioni: i Blind Rats, Simone Caputo, Max de Bernardi, Carmelo Genovese e molti altri.

Prima del concerto, l'associazione B.A.C.A. International Italy (Motociclisti contro l'abuso e il maltrattamento dei minori) si presenta ai soci e del club alla cittadinanza in occasione del concerto con Little Til. È un’organizzazione no profit internazionale, nata negli Stati Uniti, nel 1995, con lo scopo di combattere la piaga delle violenze e dei maltrattamenti sui minori.