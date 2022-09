Serravalle, all'Eurojackpot centrato un "5" da 53 mila euro

SERRAVALLE SCRIVIA — Nell’ultima estrazione dell’Eurojackpot a Serravalle Scrivia è stato centrato un “5” da oltre 53 mila euro. Nell’ultima estrazione dell’Eurojackpot sono stati centrati cinque ‘5+1’ da 305.818,20 euro in Germania (3), Svezia (1), Ungheria (1). Realizzati anche sedici ‘5’ da 53.896,00 euro in Germania (7), Olanda (2), Danimarca (1), Finlandia (1), Italia (1), Norvegia (2), Slovacchia (1), Svezia (1).

Il ‘5’ italiano è stato giocato a Serravalle Scrivia presso il punto vendita Sisal di Andrea Arecco situato in via Berthoud 110, riporta l’agenzia di stampa specializzata Agimeg. Il jackpot in palio nella prossima estrazione sarà di 13 milioni di euro.