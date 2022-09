Incendio a Vignole. Il sindaco: «C'è cloro, chiudere le finestre»

VIGNOLE BORBERA — Un incendio ha interessato questa sera, lunedì 5 settembre, una struttura di servizio dell'acquedotto, situata nella frazione Variano Inferiore di Vignole Borbera. Le fiamme, scaturite per motivi ancora da appurare, hanno provocato anche la diffusione in atmosfera di cloro e alcuni residenti della zona hanno accusato bruciore agli occhi. Il sindaco Giuseppe Teti ha diramato un comunicato con cui raccomanda di tenere le finestre chiuse. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, i carabinieri e personale dell'Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.