Vignole Borbera: capannone in fiamme nella serata di ieri

VIGNOLE BORBERA - Nella serata di ieri, lunedì 5 settembre, i Vigili del Fuoco di Novi Ligure sono intervenuti nel Comune di Vignole Borbera in frazione Variano, per un incendio al capannone di una azienda per la gestione delle acque.

Il rogo, le cui cause sono in fase di accertamento, ha interessato alcune parti dell’impianto tecnologico, ed è stato necessario l’invio dell’autobotte del Comando di Alessandria per il rifornimento dei mezzi impegnati.

Le operazioni di bonifica si sono concluse nelle prime ore del mattino. Non risultano persone coinvolte.

Sul posto anche il funzionario dei Vigili del Fuoco per il controllo della struttura interessata dall’incendio e per i rilievi NBCR, ARPA e Carabinieri di Novi Ligure.