La crisi della biodiversità: se ne parla con Scatassi

ARQUATA SCRIVIA — Oggi, giovedì 8 settembre, alle 21.00 presso il municipio di Arquata Scrivia si terrà il terzo appuntamento della rassegna “Semi di cultura” con la conferenza “La crisi della biodiversità. Cosa stiamo perdendo” a cura di Antonio Scatassi, divulgatore ambientale e guida ambientale-escursionistica.

«Stiamo vivendo una catastrofe ecologica senza precedenti nella storia umana: il rapido declino della biodiversità, nella sostanziale indifferenza dell’opinione pubblica e della politica – anticipa Scatassi – Siamo ancora in tempo, forse, a evitare il peggio, ma dovremmo concentrare ogni sforzo verso questo obiettivo e non lo stiamo per nulla facendo… Non servono Greenwashing o accordi solenni (ma non vincolanti) che restano inapplicati e rimandano al futuro la soluzione. Serve un rapido, radicale cambiamento nel nostro modo di vivere, produrre e consumare. Ne va della funzionalità degli ecosistemi».

Con questo incontro l’amministrazione comunale arquatese, in particolare l’assessore alla Cultura Nicoletta Cucinella e l’assessore all’ambiente Micaela Benvenuto, intende proseguire il cammino di sensibilizzazione verso tematiche ecologiste, già intrapreso in collaborazione con le scuole arquatesi.