Gavi, un'intera giornata dedicata agli amici a quattro zampe

GAVI — Dopo il grande successo del quinto “Expo Città di Gavi” a hanno partecipato circa 600 cani, domenica 11 settembre il Centro cinofilo gaviese “Amanti del pastore belga” (affiliato Csen) organizza l’“Extra Expo”, che si terrà a Gavi al campo sportivo Pedemonte, in via Voltaggio.

Nell’ambito dell’evento ci saranno sia una expo amatoriale dedicata a tutte le razze, con tre raduni: il tradizionale e gettonatissimo raduno del pastore belga cui si aggiungeranno quello dei dobermann e dei pastori del Caucaso, oltre alla consueta sfilata dei “cani fantasia”.

Il tutto sarà condito da varie esibizioni e spettacoli. Alle 13.30 esibizione dello sport cinofilo Treibball tenuta dal Centro cinofilo Roasio. Ci sarà anche la possibilità per chi lo desidera di provare questa coinvolgente attività. Assolutamente da non perdere alle 14.00 l’esibizione di dog dance di Antonia Briganti con Sophie e la new entry Laska accompagnata dalla cantante Sara Tonelli e dalla scuola di ballo “Evviva” di Bergamo. Alle 14.30 poi sarà la volta della breakdance con il gruppo Outlaw Crew.

Disponibile anche una zona camper e un’area ristoro curata dalla Polisportiva Gaviese. «Sarà una giornata all’insegna della condivisione per una passione coinvolgente come quella nei confronti dei nostri amici a quattro zampe e, anche della solidarietà nei confronti del Canile di Novi Ligure», dicono gli organizzatori.