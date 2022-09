Pozzolo, un portale web per tramandare la storia della comunità

POZZOLO FORMIGARO — La memoria della comunità pozzolese è ora condivisa in rete: www.pozzoloformigaro-storia-memoria.it è il portale di comunità nato per iniziativa del Comune di Pozzolo Formigaro che sarà presentato domani dopo un lavoro di mesi per la sua elaborazione. Una “macchina del tempo” per conservare e far crescere la conoscenza di un territorio e la capacità di raccontarne la storia.

Alla presentazione – domani alle 18.30 in castello – prenderanno la parola il sindaco Domenico Miloscio, l’assessore alla Cultura Lorenzo Caramagna insieme agli ideatori del progetto. L’archivio web, fortemente voluto dall’amministrazione comunale pozzolese, è stato realizzato dall’agenzia Alicubi, specializzata nella progettazione di iniziative di promozione culturale basate su un uso esperto della tecnologia.

Obiettivo principale del portale è quello di dare ai pozzolesi la possibilità di riappropriarsi del proprio patrimonio culturale, fatto di spazi fisici, di oggetti, di generazioni che si sono succedute e hanno agito sul territorio, di abitudini linguistiche, di una infinità di tracce in cui documenti e testimonianze entrano in relazione tra loro permettendo di ricomporre il filo della memoria e di dare vita alla costruzione di un racconto polifonico e partecipato, al quale ognuno è invitato a contribuire aggiungendo nuovi documenti e nuove testimonianze.

Già nel corso dell’evento di domani, i partecipanti potranno portare con sé documenti significativi custoditi negli archivi di famiglia o alcune fotografie dai loro album di ricordi. I materiali saranno digitalizzati e immediatamente restituiti con la copia digitale e andranno a popolare il portale.

Oggi il portale di public history si compone di una biblioteca specializzata, il cui nucleo di partenza, destinato a crescere, consiste di oltre 60 volumi per un totale di più di 7.000 pagine, consultabili e scaricabili liberamente.

Da questo vasto patrimonio informativo sono stati estratti e resi fruibili in formato digitale le riproduzioni dei documenti custoditi in archivi e biblioteche, gli scatti fotografici e le riprese realizzate per video-documentari, la riproduzione di mappe e cartografia, disegni e illustrazioni. Un’eccezionale documentazione che è riproposta in una sorta di macchina del tempo attraverso la quale riemergono persone, situazioni, ambienti, emozioni.