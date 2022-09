Reti bianche a Castellazzo. Tutti i finali di giornata

Prima giornata di campionato per molti tornei dilettantistici e subito tantissimi spunti da analizzare. Ripercorriamo questi 90 minuti passando in rassegna le varie categorie.

RISULTATI, CLASSIFICHE, MARCATORI: CLICCA QUI

In serie D termina in parità il derbissimo del 'Fausto Coppi', con Derthona e Casale che chiudono sul 2-2 dopo un'incredibile altalena di emozioni. Segna per prima la squadra di Sesia, con Giacchino, ma Manasiev - a un passo dalla pausa - rimette le cose in equilibrio. Ripresa altrettanto vivace, Ciko a sette minuti dal termine sembra premiare i locali, poi però ci pensa Florio a firmare il definitivo pareggio proprio sui titoli di coda.

In Eccellenza solo un punto, peraltro prezioso, per le nostre formazioni. Male l'Acqui, che perde 4-0 in casa contro una big del calibro di Alba Calcio: gara tutta in salita, con i bianchi sotto di tre gol all'intervallo e poi in dieci nella ripresa per il rosso a Piana. La Luese Cristo, invece, celebra l'esordio nella nuova categoria pareggiando 1-1 a Centallo. Match dai due volti, meglio i cuneesi in avvio, ma i ragazzi di Adamo reagiscono alla grande nella ripresa e grazie a Russo muovono la classifica.

In Promozione termina 0-0 il big match di Castellazzo, con i locali di Riccardo Molina che impongono il pari alla corazzata orafa guidata da Luca Pellegrini. Colpo grosso dell'Ovadese, 1-0 ai danni dell'Arquatese con gol partita di Coletti (in precedenza era stato espulso il portiere avversario, Basso), mentre il Felizzano - nonostante il vantaggio lampo di Anibri - perde 2-1 in casa contro Pozzomaina. Pesantissima l'affermazione della PastorStay, 3-2 a Torino contro l'Atletico con gol partita di Margaglio, da dimenticare invece il debutto della Novese, superata 1-0 a Trofarello. Pirotecnico il 4-3 con cui la Jcp piega l'Asca: decidono Amin, Siragusa e il bis di Bilardo, ad Usai non bastano Massaro (doppietta) e Mirtha. 0-0 della Gaviese contro Psg.

Capitolo Prima Categoria: Galia regala al Monferrato un successo prezioso ai danni della Capriatese, ma è significativa anche l'affermazione della Fulvius, 3-1 contro la Spinettese con Bennardo che segna e trascina. Di Bruni e Savino le altre marcature orafe. Niente da fare per l'ambizioso Sale, superato a domicilio da una DOn Bosco Asti che però è indicata da tutti come la favorita numero uno per il salto in Promozione.