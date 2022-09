Minigolf, al trofeo di Novi gli atleti di casa si prendono tutto

NOVI LIGURE — Grande successo per la 17esima edizione del trofeo internazionale di minigolf dedicato alla città di Novi Ligure, che si è disputata domenica all’impianto del Parco Aurora. Una settantina gli atleti in rappresentanza di 15 associazioni sportive provenienti da Piemonte, Liguria, Toscana, Lombardia, Veneto e anche dalla Svizzera hanno preso parte alla competizione che si è disputata in una giornata climaticamente perfetta.

I risultati tecnici sono stati eccellenti e il club novese ha confermato il suo grande stato di forma andando a vincere sia l’assoluto maschile che la prova a squadre; nella classifica individuale maschile gli atleti di Novi Ligure hanno conquistato 5 dei primi sei posti.

La gara è stata vinta da Emanuele Prestinari che stavolta è riuscito a prevalere sul compagno di squadra Paolo Porta, il quale si è dovuto “accontentare” della seconda piazza. Terzo gradino del podio per Omar Sessa. Al quarto posto Daniele Diotti e al sesto Paolo Belli.

Nella prova a squadre la formazione novese, composta oltre che da Prestinari, Porta e Sessa anche da Daniele Bertone, riusciva a vincere contenendo il forte ritorno del club di Cusano Milanino. Quarta piazza per la seconda formazione novese, composta da Paolo Belli, Luigi Lioia, Massimo Panizza e Giuseppe Cucchi.

La gara femminile è stata vinta dalla campionessa mondiale in carica, Anna Bandera del club di Cusano Milanino. Piazzamenti di rincalzo per le atlete novesi nella categoria femminile.