Voltaggio, il "Padre Santo" chiude la stagione della Pinacoteca

VOLTAGGIO — Domenica a Voltaggio si celebra la Festa del Padre Santo, a conclusione dell’apertura stagionale 2022 della Pinacoteca dei Frati Cappuccini, a cura dell’associazione L’Arcangelo. Alle 17.00, nella chiesa del Convento di Voltaggio, il vicario provinciale dei Cappuccini, padre Marian Zielinski, celebrerà la messa in onore di San Francesco Maria da Camporosso (al secolo Giovanni Croese) detto il “Padre Santo” per le sue doti di altruismo verso le famiglie in difficoltà della Genova ottocentesca. Morì nel 1866, durante un’epidemia di colera scoppiata nell’agosto di quell’anno, che lo vide in continua fervida preghiera a favore dei bisognosi per alleviarne le pene. Fu proclamato santo da Papa Giovanni XXIII nel 1962.