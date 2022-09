Il tesoro del Mandrogno, Almagioni prosegue la saga degli Erizzo

SERRAVALLE SCRIVIA — Palazzo Grillo, a Serravalle Scrivia, domani alle 17.00 farà da cornice alla presentazione del libro “Il tesoro del Mandrogno” di Roberto Almagioni, pubblicato da edizioni Chieketè. Dialogherà con l’autore lo storico Roberto Botta. Al termine si terrà un aperitivo con gli “archeosapori” delle terre di Libarna.

«“Il tesoro del Mandrogno” vuole essere la prosecuzione di un racconto che ha il suo inizio nel “Regalo del Mandrogno”, scritto da Pierluigi e Ettore Erizzo tra il 1942 e il 1945 e pubblicato nel 1947 – spiega Almagioni – I due autori, che sono la voce narrante di quel romanzo, sotto il nome di Polo e Alvise compaiono, in veste di personaggi, in questo. Io ho fatto, né più né meno, quello che hanno fatto loro: mi sono ispirato a persone realmente esistite in ambito familiare e ne ho fatto i personaggi del mio racconto».

Un libro incontrerà l’interesse dei molti che hanno tanto amato “Il regalo del Mandrogno” e che potranno rivivere le atmosfere di questo grande romanzo ambientato nella Serravalle di inizio Novecento.

Roberto Almagioni, architetto, ha insegnato Urbanistica al Politecnico di Milano. Per otto anni è stato vicepresidente dell’Isu all’università Bocconi ed è stato assessore a Serravalle e a Busalla. Nel 2012 ha pubblicato il romanzo “La pazienza di Claudio” (edizioni Joker).

L’evento è organizzato dal Comune di Serravalle con l’associazione culturale Chieketè e l’associazione Libarna Arteventi.