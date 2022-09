Cassano, weekend in compagnia della festa di Santa Croce

CASSANO SPINOLA — Oggi e domani a Cassano Spinola torna la festa di Santa Croce, con un programma particolarmente ricco. «​​La festa patronale è sempre stata per Cassano un grande momento di aggregazione e dopo le difficoltà degli ultimi anni questa Santa Croce merita festeggiamenti speciali», dicono dal Comune.

Si parte oggi, sabato 17 settembre, alle 17.00 presso il salone comunale con la presentazione della rivista “Casau Casau”, al decimo anno di pubblicazioni, e l’inaugurazione della mostra fotografica dedicata al paese. Alle 20.30 sarà aperto il museo cittadino “Le nostre radici” e dalle 22.30 discoteca in piazza con i Disco-Nnect.

Domenica per tutto il giorno le vie di Cassano saranno invase dalle bancarelle di prodotti artigianali, specialità culinarie locali e merce varie. Al mattino dalle 8.30 raduno di Vespe: i mezzi alle 10.00 saranno benedetti da monsignor Mario Balladore e poi partiranno per il giro della valle; al ritorno, aperitivo offerto dalla proloco. Alle 17.00 tombola in piazza e poi l’apericena con la musica di Claudio Mastromarino.

Il circolo culturale “Corte Gallizio” sarà aperto oggi, domani e lunedì con una esposizione dedicata agli hobby dei cassanesi. Lunedì pomeriggio, in particolare, ci sarà un’esibizione degli alunni dei corsi musicali tenuti dall’associazione Aurora, e chi vorrà potrà provare a suonare.

Il programma delle celebrazioni religiose prevede stasera alle 21.00, in parrocchia, il rito dei vespri, seguito dalla tradizionale processione con la reliquia della Santa Croce. Domenica alle 11.00 messa solenne presieduta dal cardinale Angelo Bagnasco.