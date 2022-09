Gavi, a San Giacomo il concerto della Corale Polifonica

GAVI — La Corale Polifonica di Sommariva Bosco (Cuneo) sarà in concerto domani pomeriggio – domenica 18 settembre alle 18.00 – alla chiesa di San Giacomo di Gavi, nell'ambito della rassegna "Iter Vocis". Il festival, organizzato dall'associazione Cori Piemontesi, mette in rete i territori della regione in un cartellone unico che prevede un totale di 15 concerti distribuiti in tutto il Piemonte. Quest’anno per la provincia di Alessandria è stata scelta Gavi come location.

La Corale Polifonica di Sommariva Bosco è una delle eccellenze corali del Piemonte. Fondata nel 1970 da Antonio Olivero, diretta dal 1976 al 2005 da Claudio Chiavazza, e dal 2006 al 2008 da Elena Camoletto, la Corale Polifonica di Sommariva Bosco ha all’attivo concerti realizzati in Italia e all’estero (Francia, Grecia, Repubblica Ceca, Svizzera, Ungheria, ex Jugoslavia), oltre che partecipazioni a rassegne e concorsi nazionali e internazionali nell’ambito dei quali è stata più volte premiata. Attorno al nucleo del coro polifonico sono sorte molteplici iniziative volte alla divulgazione del canto corale e della cultura musicale, come la rassegna internazionale Incontri Corali e gruppi specializzati in diversi repertori vocali tra cui la Schola Gregoriana. In ambito discografico ha realizzato produzioni dedicate alla polifonia sacra del barocco italiano. Dal 2009 è diretta da Adriano Popolani.