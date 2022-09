Felizzano chiama, Asca risponde. Tutti i finali di giornata

In attesa dell'Alessandria - in campo domani sera - per il 'nostro' calcio è stata una giornata ricchissima di spunti. Ripercorriamola, passando in rassegna le varie categorie.

RISULTATI, MARCATORI, CLASSIFICHE: CLICCA QUI

In Eccellenza pareggia l'Acqui e perde la Luese Cristo. I bianchi di Arturo Merlo, a Cavour, sprecano molto, vanno sotto a causa di un rigore contestato e poi rimettono le cose a posto sempre dal dischetto, con Innocenti che realizza il definitivo 1-1. Niente da fare, invece, per gli alessandrini guidati da Roberto Adamo, superati 1-0 a CentoGrigio dal Cuneo: pesano gli errori di Simone dal dischetto e del portiere Marchelli, ma la Luese Cristo recrimina anche per una rete annullata.

Luese Cristo, amara la 'prima'. Acqui, solo pari Rigore fallito, passa il Cuneo (0-1). Termali, a Cavour è 1-1

RISULTATI, MARCATORI, CLASSIFICHE: CLICCA QUI

Per quanto riguarda la Promozione, PastorStay batte Castellazzo 2-0: decidono nella ripresa Margaglio e Mullici, per la formazione di Perotti si tratta della quarta vittoria consecutiva tra campionato e coppa. Emozioni e spettacolo al 'Cattaneo', dove Asca-Felizzano termina 2-2, con gli ospiti che provano a scappare grazie a Zanutto e Anibri, e con i locali che replicano in virtù delle reti di Massaro e Cabella. Bene l'Ovadese, corsara 2-1 a Pozzomaina (gol di Mutti e Rignanese), bene anche la Gaviese, capace di battere nettamente Trofarello. 1-1 della Novese contro l'Atletico Torino, Valenzana Mado-Beppe Viola si gioca alle 17.30.

Prima Categoria: Yassin e Panariello lanciano la Capriatese, 2-0 ai danni della Nuova Astigiana, mentre la Fulvius - nonostante Bennardo - cade 4-2 a Tassarolo. Atletico Acqui-Libarna è il posticipo delle 20.

L'Ovadese cala gli assi col Pozzomaina Vittoria 2-1 maturata nella ripresa, reti di Mutti e Rignanese

RISULTATI, MARCATORI, CLASSIFICHE: CLICCA QUI

In serie D, infine, si è giocato sabato perché tra mercoledì e giovedì andrà in scena il turno infrasettimanale. Primo acuto per il Casale, che grazie a una rete di Rossini piega 1-0 Fossano, mentre il Derthona conferma l'abbonamento al segno 'x'. A Stresa arriva il terzo 2-2 consecutivo

Casale, Rossini firma la prima vittoria Battuto il Fossano dell'ex Viassi, che gioca in dieci dal 12' della ripresa