"Forma rinata": a Novi la personale di Alessandra Guenna

NOVI LIGURE — Fino al 30 settembre nello Studio 55 di via Marconi 55 a Novi Ligure saranno esposte le opere di Alessandra Guenna, in una esposizione personale dal titolo “Forma rinata”. «Alessandra Guenna non ha certo paura della forma: la insegue anzi con sicuro piacere fin dall'inizio delle sue scelte artistiche – scrive Maria Grazia Montaldo Spigno nella presentazione della mostra – Una forma agguerrita, imbevuta di Picasso e di Matisse, forma maschia e irruente per il segno impetuoso, fin da principio insofferente di rifiniture». La personale rimarrà visitabile fino al 30 settembre, ogni giorno dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.