Fresonara, lo scrittore D'Aquino racconta Traiano (e l'amore)

FRESONARA — Venerdì 23 settembre alle 21.00 il teatro Comunale di piazza don Orione a Fresonara ospiterà lo scrittore Gianluca D’Aquino, che presenterà i suoi romanzi “Traiano – Il sogno immortale di Roma” e “Storia di un quadrifoglio che non sapeva di esserlo”.

Nel corso dell’evento, l’autore dialogherà con la scrittrice Silvia Vigliotti, addentrandosi nei temi della biografia romanzata dell’imperatore romano Marco Ulpio Traiano, ripercorrendone la vita e i grandi successi politici e militari, e del suo più recente romanzo di formazione, una piccola guida per condividere l’amore, nata al tempo della pandemia, in un momento storico in cui la vita di coppia è stata messa alla prova dalla surreale esperienza del lockdown.

“Traiano – Il sogno immortale di Roma”, romanzo pluripremiato e finalista al premio “Fiuggi Storia”, ripercorre la vita di Marco Ulpio Traiano, vissuto a cavallo fra il I e il II secolo, dall’infanzia ai grandi successi militari in Germania e in Dacia, fino allo scontro con i Parthi, ai confini dell’impero, dove nessuno era mai arrivato prima e oltre i quali nessuno fu più in grado di andare.

«“Storia di un quadrifoglio che non sapeva di esserlo” è invece un racconto sulla fedeltà, l’amore e la vita, narrato attraverso l’antropomorfizzazione della flora e della fauna di un prato, in particolare di un quadrifoglio e di un ciliegio, i due protagonisti, che scoprono l’amore e l’infedeltà, e con essi una possibile risposta alla domanda sul senso della vita. La storia è raccontata tra metafora ed espressionismo, allegoria e descrizione semplice della natura nella sua essenza, con una forma lineare, talvolta lirica ma sempre essenziale».