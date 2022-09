Una serata per celebrare Dante, nel ricordo di Andrea Chaves

SERRAVALLE SCRIVIA — La biblioteca di Serravalle Scrivia celebra il “settembre dantesco” con un incontro dal titolo “Dante e il bullismo. Una lettura ‘classica’ del VIII Canto dell’Inferno con uno sguardo alla realtà attuale”, a cura del professor Luciano Borghini. L’evento, organizzato in collaborazione con UniDueValli Borbera e Scrivia, si terrà giovedì 22 settembre alle 21.00, e sarà dedicato al ricordo di Andrea Chaves, il giovane e talentuoso dantista novese scomparso cinque anni fa.

Dopo la conferenza verrà inaugurata la collezione dantesca della biblioteca, un fondo speciale dedicato agli studi danteschi e che comprenderà parte della biblioteca personale di Andrea Chaves. Con questa collezione, Serravalle intende raccogliere il testimone della promozione della conoscenza della Divina Commedia e di Dante e, nel tempo, diventare un punto di riferimento per gli studiosi sul nostro territorio.

Non sarà però una collezione dedicata solo agli “addetti ai lavori”: oltre a comprendere testi altamente specialistici sarà ricca di opere divulgative e accattivanti, fino ad arrivare al fumetto, al manga e al libro per bambini. E dei bimbi la biblioteca certo non si poteva dimenticare: la giornata comincerà alle 17.00 con “DanteGame”, laboratorio dedicato ai bambini dai 4 ai 10 anni.