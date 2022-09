Minigolf, tre podi per i novesi agli internazionali di Follonica

FOLLONICA (GROSSETO) — Tre piazze d’onore per il Miniaturgolf Club di Novi Ligure. Nel weekend gli atleti novesi sono stati impegnati nel tradizionale Trofeo internazionale di Follonica, giunto alla 23esima edizione, che puntualmente richiama giocatori da tutta Italia e anche da Paesi europei come Svizzera, Austria e Germania.

Per gli atleti di Novi sono arrivate tre medaglie d’argento: per Paolo Porta nella classifica assoluta maschile, per Tiziana Chiaravalli nella classifica assoluta femminile e nella prova a squadre (formazione composta da Paolo Porta, Tiziana Chiaravalli, Omar Sessa e Giuseppe Cucchi).

Per Porta si è trattato di una gara in rimonta dopo il primo percorso chiuso in 30 colpi e fortemente condizionato dal vento; nei successivi due – con gli ottimi parziali di 24 e 27 colpi – Porta è riuscito ad agganciare il giocatore di casa Andrea Montomoli portandolo allo spareggio, poi perso.

Per Chiaravalli nulla da fare contro la fortissima Paola Tecchio, giocatrice di casa e pluricampionessa nazionale. Anche a squadre il duello è stato tutto tra novesi e giocatori di casa: questi ultimi riuscivano a spuntarla proprio sul filo di lana infliggendo alla squadra ospite un distacco di soli quattro colpi.

Anche senza vittorie un weekend comunque positivo per il club novese, che ora si prepara all'ultima gara nazionale di rilevanza della stagione, la Coppa Italia a squadre che si disputerà ad Arma di Taggia, trofeo vinto già quattro volte in passato dal Miniaturgolf Club di Novi Ligure.