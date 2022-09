Il mistero dei resti lungo la ferrovia: la Procura ha disposto l'autopsia

ALESSANDRIA - La Polizia è al lavoro per capire cos'è successo lungo la linea ferroviaria nei pressi di Cassano Spinola. I resti in avanzato stato di decomposizione, probabilmente di un uomo, sono stati trovati dagli operai RFI nel corso della consueta ispezione che viene effettuata alle gallerie. Ma non è chiaro cosa sia capitato.

La persona è stata travolta da un convoglio, ora bisogna capire come quell'uomo sia finito lì. Si tratta di un suicidio? Di un incidente? Qualcuno ha portato il cadavere in quella zona dove poi è stato trascinato dal treno? Al momento si indaga a 360 gradi.

La Procura di Alessandria ha disposto l'autopsia. I resti sono stati portati all'obitorio e ora sono a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Bisognerà stabilire anche quando è avvenuto l'impatto.

La circolazione ferroviaria è ripresa poco dopo le 14.