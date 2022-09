"La mia strada in camper", il primo libro di Ornella Pastorino

NOVI LIGURE — Sarà presentato oggi il romanzo d’esordio di Ornella Pastorino, alle 17.00 nella sala Ascom di viale Saffi 55 a Novi Ligure. Ornella Pastorino, nata a Campo Ligure ma da anni residente a Francavilla Bisio, presenterà insieme ad Alessandro Tacchino il volume “La mia strada in camper – Direzione Capo Nord”, edito da Vallescrivia.

L’autrice, esperta camperista e ideatrice del blog “La mia strada in camper”, nel periodo del lockdown ha scritto questo libro a metà tra un diario di bordo e un diario di vita, che farà viaggiare i lettori stando seduti comodamente in poltrona. Pagine ricche di luoghi da scoprire, di nuove amicizie, di amore ed emozioni, che porteranno Giulia, la protagonista del romanzo, a ritrovare se stessa.

La vita di Giulia somiglia molto a una vita perfetta: ha un marito che la ama, una figlia modello, un buon lavoro e la passione dei viaggi con il suo camper. Non c’è nulla che non vada, fino a quando la malattia irrompe a scombinare la sua quotidianità e la costringe a cambiare prospettiva. Un terremoto che le fa capire di non poter più perdere tempo: organizza un itinerario che la porterà fino a Capo Nord e decide di partire per un lungo viaggio per rinascere e ritrovarsi. La protagonista comincerà un’avventura che è prima di tutto un invito ad amare se stessi.

Ornella Pastorino