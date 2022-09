Duo Incontra in concerto: Patria e Fiorini tra "Luci e Ombre"

SAN CRISTOFORO — Mentre ci si avvicina all’Oltregiogo Piano Competition - che a novembre, per tre sere, ospiterà al teatro Civico di Gavi giovani pianisti italiani e stranieri - l’associazione Musica & Cultura Pentagramma, presieduta da Gianluca Faragli, continua a proporre serate di grande musica, solidarietà e prevenzione. Tutte le offerte raccolte durante la rassegna Settimane Musicali Internazionali verranno infatti destinate alla sezione Lilt di Novi Ligure per progetti di prevenzione sul territorio della provincia, in particolare serviranno per l’acquisto di un ecografo per il reparto di Urologia dell'ospedale di Novi Ligure.

Ritornando alla musica, “Luci e ombre” è il titolo del prossimo concerto in programma stasera alle 21.00, nella sala del torchio del parco del castello di San Cristoforo. Protagonista dell’evento il Duo Incontra, formato da Camilla Patria (violoncello) e Tommaso Fiorini (contrabbasso).

“Luci e ombre” si propone di immergere l’ascoltatore in un vero e proprio viaggio sonoro attraverso un alternarsi di brani che generano un forte contrasto tra chiarezza e oscurità. Questo contrasto, su cui si basa l’idea del programma, è reso possibile in primis dalla natura degli strumenti coinvolti, dotati di ampie possibilità timbriche e di registro, e successivamente dalla scelta del repertorio, in cui convivono brani come il luminoso e celebre Duetto di Rossini e il tenebroso Hymn Nr 2 di Alfred Schittke, impiegato anche nella colonna sonora del film Shutter Island. Al centro del programma si trovano anche due pagine curiose, che rientrano nel mondo delle trascrizioni e rielaborazioni: si tratta di un recentissimo arrangiamento della Follia di Corelli ad opera del contrabbassista del duo Tommaso Fiorini e di un brano, Souvenirs de Bellini, in cui il violoncellista tedesco Georg Goltermann riprende temi operistici di Bellini ri-arrangiandoli per questa formazione in maniera molto fantasiosa e accattivante. Per info e prenotazioni: i numeri 334 9465142 e 347 1099307; www.amcpentagramma.com.