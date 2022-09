Novi, alle elezioni affluenza in linea con il dato del 2018

NOVI LIGURE, ore 12.00 — A Novi Ligure si registra un'affluenza in linea con quella di quattro anni fa. Alle elezioni politiche del 2018, infatti, a mezzogiorno avevano votato il 19,74 per cento degli aventi diritto. Oggi, secondo il dato delle ore 12.00, si sono recati alle urne 4.108 novesi, pari al 19,76 per cento. Nel corso degli anni, però, c'è stata una diminuzione degli aventi diritto abbastanza sensibile: nel 2018 erano 21.361, oggi sono 20.785 (–2,6 per cento).