Novi, trasporto gratuito ai seggi per gli elettori disabili

NOVI LIGURE — Per agevolare il raggiungimento dei seggi da parte degli elettori diversamente abili, il Comune di Novi Ligure, in collaborazione con il Cit, ha predisposto un servizio gratuito di trasporto pubblico a chiamata che sarà attivo oggi, domenica 25 settembre, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 20. Per usufruirne è necessario contattare gli uffici Anagrafici del Comune al numero telefonico 0143 772379.

Possono usufruirne le persone diversamente abili residenti nel territorio comunale. Per la legge (art. 3 L. 104/92), «è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione». Lo stato di disabilità deve risultare da apposita certificazione; a tal fine sono da ritenersi validi il certificato di invalidità civile o il certificato handicap, che dovranno obbligatoriamente essere esibiti al conducente.