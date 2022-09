Novi Ligure, al via i corsi all'istituto musicale Casella

NOVI LIGURE — Sono aperte le iscrizioni all’istituto musicale Casella di Novi Ligure, presso la sede di via Verdi 37 (ex caserma Giorgi). I corsi di musica prevedono anche quest’anno un’offerta didattica assai ampia con diversificate tipologie di attività per utenti di tutte le età, sia a livello amatoriale che professionale.

Coordinato da Gian Marco Bosio e Luciano Girardengo, l’istituto Casella offre una vasta scelta di materie d’insegnamento quali violino, viola, violoncello, contrabbasso, pianoforte, chitarra classica, arpa, canto lirico, flauto, tromba, trombone, clarinetto, sassofono, fisarmonica. Inoltre teoria e ritmica, armonia, composizione, storia della musica, esercitazioni corali, musica d’insieme per strumenti ad arco, musica d’insieme per strumenti a fiato, coro di voci bianche.

Per quanto riguarda il dipartimento di musica moderna, si propone canto moderno, chitarra elettrica e acustica, basso elettrico, batteria e percussioni, sax, avviamento al jazz, impostazione vocale per attori. Saranno disponibili anche corsi di formazione di base in preparazione agli esami di ammissione al triennio specialistico del Conservatorio. Non mancheranno i percorsi di apprendimento musicale secondo la Music Learning Theory di Edwin Gordon, che riguardano le fasce d’età da zero a 3 anni, da 3 a 6 e da 6 a 8.

I corsi avranno inizio lunedì 3 ottobre. Informazioni e iscrizioni presso la sede dell’istituto, nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle 17.00 alle 19.00 (telefono 347 6564484 o 0143 226202, mail associazione.casella@libero.it).