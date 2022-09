In mostra i quadri di don Erasmo, storico preside del San Giorgio

NOVI LIGURE — Sarà inaugurata domani alle 15.00 la mostra di pittura di don Erasmo Magarotto, l’ex preside del Collegio San Giorgio che tornerà a Novi Ligure per esporre i propri quadri. L’appuntamento è presso la sala Azimut Wealth Management, in via Roma 20, nei locali che dal 1821 al 1911 ospitarono la prima biblioteca cittadina.

Nei suoi anni di insegnamento a Novi e a Tortona ha saputo farsi voler bene dai suoi allievi, tanto è vero che oggi, a distanza di anni dalla chiusura dei due istituti orionini, in molti lo ricordano ancora con affetto e amicizia. Il ritorno di don Erasmo a Novi con la sua esposizione, però, è un evento artistico e culturale per tutta la città e non solo per i suoi ex allievi, oggi riuniti nell’associazione presieduta da Roberto Barattini, che ha organizzato la mostra.

L’esposizione rimarrà aperta fino a domenica 9 ottobre e sarà visitabile con i seguenti orari: tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.30 (domenica fino alle 19.00).