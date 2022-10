Valenzana, poker in trasferta. Tutti i finali di giornata

Gol, emozioni, motivi di interesse. Ancora una volta c'è da raccontare una domenica ricchissima a livello di calcio dilettantistico: ripercorriamola, passando in rassegna le varie categorie.

In serie D due risultati a sorpresa: il Derthona piega 3-0 il Gozzano nella ripresa grazie alla doppietta del subentrato Romairone e al gol di Manasiev, il Casale perde l'imbattibilità stagionale a Chieri a causa del gol dell'ex Di Lernia

Per quanto riguarda l'Eccellenza, l'Acqui di Arturo Merlo infila la seconda vittoria consecutiva sul campo del San Mauro: nel 3-2 finale c'è tutta la determinazione dei termali che sotto per due volte rimontano e ribaltano il risultato. Apre le marcature Geografo dal dischetto, risponde Guazzo poi ancora Malonga e Bollino muovono il punteggio prima della rete di Innocenti su rigore che chiude la contesa. Cade la Luese Cristo sul campo dell'Alba Calcio, una delle squadre più attrezzate della categoria: nella ripresa Nania ed Erbini firmano il 2-0 per i padroni di casa.

Capitolo Promozione: valanga rossoblu sulla Junior Pontestura: la Valenzana vince 4-0 (Palazzo, Rodriguez, Amaro, Celeste) e si conferma in vetta; un punto più sotto la Pastorfrigor corsara sul campo della Novese grazie ad Aimaro e l'Ovadese che si riscatta subito con un 2-1 sul campo del San Giacomo Chieri firmato Mutti e Rignanese. Pareggi per Arquatese (2-2 con l'Atletico Torino), Asca (0-0 con la Psg) e fra Gavese e Castellazzo (1-1); sconfitta esterna 1-2 sul campo della Beppe Viola per il Felizzano.

In Prima Categoria Monferrato corsaro nello scontro diretto con l'Atletico Acqui: basta la rete di Galia per lanciare la fuga, in scia resta solo la Capriatese che segna a ripetizione contro la malcapitata Aurora Canottieri Pizzerie e finisce 9-2.

In Seconda Categoria si assottiglia la pattuglia in vetta alla classifica: la Fortitudo Occimiano piega 2-0 la Boschese nello scontro diretto grazie a Megna e Casone, la Vignolese neopromossa non cessa di sorprendere e vince 3-2 a Casalnoceto grazie ai gol di Vaca Macias, Cecchetto e Soro che rendono inutili quelli di Facja e Ahmed rimanendo a punteggio pieno. Pari nell'altro scontro diretto fra Villaromagnano e Quargnento: 1-1 firmato Barabino e Youbissi, risale la Viguzzolese che espugna Calliano con un gol di Vidzoaga.

A completare il quadro la Terza Categoria: non deludono le due favorite che guidano il gruppo con due vittorie in altrettanti incontri; Fortuna Melior e Pozzolese si sono imposte in trasferta sui campi rispettivamente di Bistagno Valle Bormida e Cabella Avb con lo stesso punteggio di 3-2: per gli alessandrini doppietta di Patti e gol di Ranzato, per i biancoazzurri di Ajjor a segno Sorbino, Costa Pisani e Zunino. Ripartono i Boys che piegano 2-1 la Junior Asca: dopo le reti di Valle e Ghè è decisiva un autorete degli ospiti.