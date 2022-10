Novi, Tari in arrivo. Gestione Ambiente promette: «Si paga meno»

NOVI LIGURE — In arrivo a Novi Ligure le bollette della tassa rifiuti. La società Gestione Ambiente informa infatti che in questi giorni sta inviando a domicilio la bolletta rifiuti riferita all’anno 2022. All’interno della busta i cittadini troveranno quattro bollettini F24: tre bollettini con le tre rate singole, un bollettino con un’unica rata.

Questo significa che si potrà pagare la bolletta in tre rate secondo le scadenze indicate sui tre bollettini distinti ovvero 31 ottobre, 30 novembre, 31 dicembre. In alternativa si potrà pagare l’intero importa della bolletta in un’unica soluzione usando un solo bollettino, che riporta la somma delle tre rate singole, con scadenza 30 novembre.

Gestione Ambiente inoltre comunica che c’è una buona notizia per le utenze domestiche: «Rispetto allo scorso anno, si troveranno una significativa riduzione in bolletta».