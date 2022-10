Bande musicali giovanili, dal Piemonte in concerto a Novi

NOVI LIGURE — Primo appuntamento a Novi Ligure per Anbima, l’associazione nazionale che riunisce le bande musicali. Domenica, in città, si svolgerà infatti un raduno delle bande musicali giovanili del Piemonte. L’idea alla base di questo interscambio culturale è quella di ospitare una formazione bandistica giovanile di un’altra provincia e ricambiare portando i ragazzi in trasferta in quel territorio, con l’obiettivo di far conoscere i musicisti tra di loro e far sì che apprendano nuovi insegnamenti, in un’ottica di arricchimento reciproco.

Si parte con l’appuntamento in programma domenica 9 ottobre a Novi Ligure. I ragazzi accoglieranno i colleghi in arrivo dalla provincia del Verbano e li porteranno a visitare il teatro Marenco. Nel pomeriggio si esibiranno insieme in concerto alle 16 presso il teatro Giacometti (ingresso gratuito). La settimana prossima, poi, saranno le bande giovanili alessandrine ad andare in trasferta a Domodossola.

La compagine provinciale dell’Anmiba Alessandria-Asti, diretta dai maestri Giuliano Lasagna e Giulio Tortello, è nata nel 2021 come forte stimolo per la ripartenza dei corsi musicali delle bande associate, duramente provate dall’emergenza sanitaria.