Noi e il cibo, al castello la finale del concorso di scrittura

POZZOLO FORMIGARO — Domani alle 17.00 si terrà la premiazione della seconda edizione del concorso di scrittura creativa “Marmellate – Storie di vita da conservare”, organizzato dalla casa editrice Vallescrivia. L’evento, patrocinato per il secondo anno consecutivo dal Comune di Pozzolo Formigaro, verrà ospitato nelle suggestive cantine del castello.

Il contest, apertosi lo scorso gennaio e chiusosi a maggio, quest’anno aveva un tema da rispettare: il cibo, in tutte le sue sfaccettature. Forse grazie all’argomento così caro a tutti noi o per il desiderio di raccontarci una storia da conservare e da mettere via, proprio come si fa con un vasetto di marmellata, il concorso ha visto, anche per questa nuova edizione, la partecipazione di numerosi racconti provenienti da tutta la Penisola.

Dalle 17.00 sarà svelata la classifica e ci saranno le premiazioni dei nove elaborati migliori, come definito nel bando. Presenzieranno i giurati che hanno valutato i racconti e saranno consegnati, ai primi tre classificati, i buoni premio della Cartolibreria Joker di Novi Ligure. I racconti migliori saranno riuniti in un libro.